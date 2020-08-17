Сочувствую и желаю победы: Евгений Гришковец поддержал граждан Беларуси

. Фото: Александр КАТЕРУША

Писатель и актер Евгений Гришковец высказался в поддержку граждан Беларуси, он восхитился тем, как они «защищают свое достоинство, честь, свободу и свое гордое имя».

«Я хочу сказать «браво» им всем за единство, единодушие, стойкость и выдающийся талант, которые они проявляют в своей борьбе за правду и справедливость. Я возмущен действиями и отношением к своим согражданам властей Беларуси и жестокостью белорусских силовиков», - пишет драматург на страничке своего интернет-дневника.

Также актер призвал российские СМИ правдиво освещать события в братской стране, а власти России не поддерживать Лукашенко.

«Я очень боюсь признания руководством России результатов выборов в Беларуси, что непременно приведет к необратимому охлаждению или даже разрыву отношений между нашими народами», - отмечает Евгений Гришковец.

Писатель сообщает, что его белорусские друзья, коллеги и читатели так или иначе участвуют в том, что происходит.

«Они участвуют и в митингах, и в шествиях, и в волонтерских акциях. Я верю им безгранично. Сочувствую, ужасно за них тревожусь и желаю им победы, потому что они за честь, достоинство и справедливость», - заключил артист.