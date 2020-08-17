18 калининградцев оказались под арестом за уклонение от уплаты штрафов

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В Калининградской области с начала года было возбуждено около 500 дел за уклонение от оплаты административных штрафов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

За свою «забывчивость» 18 жителей области были арестованы, еще 256 человек были направлены на обязательные работы. Кроме этого, 91 должник теперь вынужден заплатить штраф в двойном размере.

В ведомстве напоминают, что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.