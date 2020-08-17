Звезда телесериалов Богдасаров отдохнул на Куршской косе

Михаил Богдасаров отдыхал на Куршской косе. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Звезда телесериалов Михаил Богдасаров (на его счету более 180 ролей в театре и кино) отдыхал на Куршской косе. Он побывал на территории Визит-центра, прошел по экологическим тропам и заглянул в Музей суеверий. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе нацпарка, там актера поразили работы местного резчика по дереву, которого он назвал кудесником.

- Все было познавательно, красиво, мы узнали много интересного и познакомились с замечательными творческими людьми, - поделился впечатлениями актер.

Артист поблагодарил за гостеприимность директора нацпара Анатолия Калину.

- В национальном парке всегда много туристов, а летом особенно. В это время здесь можно встретить известных актеров, музыкантов, журналистов и политических деятелей. Куршская коса в последние годы принимала у себя в гостях Дмитрия Крылова, Евгения Воловенко, Олега Газманова, Филиппа Киркорова, Эрнеста Мацкявичюса и многих других известных люде, - отметили в пресс-службе национального парка.

Михаил Богдасаров известен по ролям в работах «В спорте только девушки», «С осенью в сердце», «Москва. Три вокзала», «Маргоша» и др.