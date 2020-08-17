Движение на участке Тенистой аллеи в Калининграде закроют до середины сентября

В Калининграде на месяц продлили закрытие движения транспорта по участку улицы Тенистая аллея. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение будет закрыто до 14 сентября на участке от дома № 36 до ул. Брусничной для продолжения аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе довоенной постройки.

На время работ автобусный маршрут № 48 будет направлен по ул. Менделеева, проспекту Мира, ул. Химической, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении - по ул. Химической, проспекту Мира, ул. Серж. Мишина и далее согласно существующей схеме движения.