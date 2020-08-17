В Калининграде в больнице №2 стали делать платные тесты на COVID-19

. Фото: Александр Подгорчук

Тест на COVID-19 на платной основе теперь можно сдать в городской больнице № 2 Калининграда. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

«Тестирование осуществляется жителям как с симптомами респираторных заболеваний, так и без них. Результаты теста и заключение предоставляются в срок от 2 до 7 дней. Для оформления договора при себе необходимо иметь паспорт», - сообщили в оперштабе.

Стоимость исследования с забором мазка из носоглотки и ротоглотки составит 1 750 рублей. Стоимость с выездом на дом - 2 550 рублей.

Исследования проводятся в поликлинических отделениях по ул. Дзержинского, 147 и ул. М. Расковой, 10, а также в здании стационара по ул. Чапаева, 26-28.