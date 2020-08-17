В Калининграде в Башне «Врангель» пройдет бесплатный фестиваль уличного кино

С 27 по 30 августа зрители увидят лучшие короткометражки Фото: Александр КАТЕРУША

В 600 населенных пунктах по всей России покажут лучшие короткометражные фильмы. В Калининграде Фестиваль уличного кино проведут с 27 по 30 августа в Башне «Врангель». Организаторы мероприятия отметили, что фестиваль проходит бесплатно для зрителей.

«Программа фестиваля включает в себя 10 короткометражек. За понравившееся фильмы зритель голосует светом фонарика или экраном телефона. Организаторы измерят уровень света и определят тройку победителей в Калининграде», - рассказали в оргкомитете, отметив, что фильмы-призеры можно будет посмотреть и онлайн.

Регистрация на все показы – на сайте фестиваля.

В конкурсную программу вошли 10 лучших короткометражных фильмов прошедшего года, в том числе:

- «Подвиг» Ивана Петухова, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым. В фильме играют Алексей Агранович и Алексей Лысенков;

- «Маруся» Светланы Устиновой с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым в главных ролях;

- «Ничто не может помешать нам любить» — новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ;

- «Обмен» Аксиньи Гог.