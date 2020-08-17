В фермерских хозяйствах Зеленоградска начали сбор малины

. Фото: Администрация Зеленоградска

В фермерском хозяйстве В.Л. Капитана, которое расположенное южнее поселка Романово Зеленоградского района, начали сбор урожая малины. Всего уже собрано более 100 кг.

Как сообщает администрация Зеленоградска, всего там планируется собрать более 1,5 тонн малины с общей площади посадки 0,9 га.

Ранее сообщалось, что малинник на площади 1 га был заложен и в районе поселка Клюквенное. Там используют технологию выращивания тоннельного типа. Это, как считают аграрии, помогает увеличить урожайность и добиться ранних сроков сборки урожая.