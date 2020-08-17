В Зеленоградске на пляже за выходные потерялись девять детей

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За прошедшие выходные, 15 и 16 августа, муниципальные спасатели 12 раз оказали отдыхающим в Зеленоградске медицинскую помощь и отыскали 9 потерявшихся детей – их вернули родителям. Об этом сообщает администрация Зеленоградска.

Отмечается, что в поиске детей помогают и спортсмены Федерации водно-моторного спорта Калининградской области, а сотрудники полиции проводят рейды и запрещают нырять с пирса.

«Патрулирование на спасательном гидроцикле тоже дает положительные результаты. Более 30 человек на надувных матрацах и игрушках были возвращены к берегу. Шестерым из них оказана помощь в транспортировке к берегу», - отметили в местной администрации.