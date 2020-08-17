Международные авиарейсы из Калининграда могут открыться уже в сентябре

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Руководство калининградского аэропорта надеется, что уже в сентябре из "Храброво" возобновятся международные рейсы. Об этом гендиректор аэропорта Александр Корытный заявил в интервью агентству "Интерфакс".

- Мы активно работаем по восстановлению зарубежных полетов. Надеемся, что в сентябре Калининград войдет в число городов, из которых разрешены чартерные рейсы в Турцию, - сказал Александр Корытный.

По его словам, в настоящее время аэропорт, прежде всего активному туристическому потоку из "большой" России, вышел на докризисные показатели. Если в разгар пандемии, в марте-апреле, "Храброво" принимал 3-4 рейса в день, то сегодня - 45-46.

- Наш пассажиропоток составляет 12-13 тысяч человек в день, что превышает не только показатели предыдущего года, но и рекордный 2018-й, когда Калининград проводил матчи ЧМ и принимал тысячи болельщиков, - отметил Александр Корытный.

Гендиректор аэропорта также отметил, что по итогам года пассажиропоток "Храброво" составит около 2 млн человек. Это несколько меньше, чем годом ранее.