Балтийская коса "задыхается" от туристов

. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Уникальный памятник природы - Балтийская коса - сейчас буквально "задыхается" от туристов. И это может привести к необратимым последствиям. Об этом сообщила на заседании экологического совета при правительстве области директор расположенного на косе музея "Старый люнет" Валерия Надымова. По ее словам, в выходные паром на косу переправляет до 500 машин ежедневно, какой-либо контроль за туристами отсутствует.

- Туристы ездят на машинах по дюнам, ставят палатки, рубят дрова и разводят костры. Такой отдых приводит к серьезным последствиям. Остается практически выжженная земля, - цитирует слова директора портал "Клопс.Ru".

В региональное правительство жители Балтийской косы направили письмо, в котором призывают сделать на территории косы охранные зоны, ввести штрафы за выезд автомобилей на дюны, ограничить застройку, увеличить число мусорных площадок и сократить число туристов.