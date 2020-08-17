Калининградка сообщила полиции о похищении… телескопа

В полицию поступило заявление от жительницы Калининграда, которая сообщила, что из принадлежащей ей кладовой был похищен телескоп.

- Полицейские выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый 34-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД. - Мужчина, находясь в подъезде дома, заметил ветхую дверь в одно из хозяйственных помещений. Выбив ее ногой, злоумышленник проник внутрь, откуда похитил разобранный телескоп.

Хозяйка почуяла неладное через несколько часов. Прибор особенно дорог - ведь принадлежал ее сыну, который увлекался астрономией. И потому женщина поторопилась сообщить о пропаже ценного предмета стражам порядка.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские проверили местные рынки и вскоре получили информацию от продавцов, что неизвестный мужчина пытался продать телескоп. Выяснив приметы подозреваемого, полицейские установили его личность и задержали, - рассказали подробности в полиции..

На похитителя телескопа заведено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.