Урожайность зерновых в Калининградской области превышает среднероссийскую почти в 2 раза

. Фото: Правительство Калининградской области

Урожайность зерновых в Калининградской области в этом году в 1,7 раза превышает средний по России показатель. Об этом написал в Инстаграме губернатор Антон Алиханов.

Пост главы области посвящен сбору урожая в Нестеровском районе - одного из главных сельскохозяйственных муниципалитетов. На его долю приходится 15% валового сбора зерна и 16% рапса.

"Аграрии муниципалитета в числе первых в области этим летом уже убрали рапс. Его урожайность составила 39 центнеров с гектара. Для сравнения средняя по России урожайность рапса на данный момент – 23,7 центнера с гектара. Урожайность зерновых сейчас почти в 1,7 раза превышают средний по стране показатель", - написал Антон Алиханов.