В Гурьевске построят детсад на 320 мест, в Васильково - на 225

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В последние месяцы наблюдается дефицит мест в детсадах Гурьевска. Это не удивительно, учитывая, что город-спутник Калининграда стремительно застраивается и растет. Население Гурьевска приближается к отметке в 20 тысяч человек.

В администрации Гурьевского городского округа рассказали, как будет решаться проблема детских садов. Увы, быстрого решения ее ждать не приходится.

"Сейчас рассматриваем возможность строительства детского сада на 320 мест в Гурьевске на улице Заречной в 2023 году, - написали гурьевские чиновники в комментарии к посту губернатора Антона Алиханова в Инстаграме. - Уже проектируем строительство детского сада на 225 мест в поселке Васильково и планируем начать строительство в 2021 году".

В настоящее время в Гурьевске работают 7 государственных и частных детских садов.