В Калининграде обсудят, что не так с Кройц-аптекой

Из опыта восстановления Кройц-аптеки продолжают выносить уроки. Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник, 18 августа, Центр городского развития «ГорПросвет» библиотеки имени Чехова приглашает присоединиться к очередной онлайн-встрече «Городские акценты».

- В этот раз мы поговорим о Кройц-аптеке, поставим точки и тире в самой нашумевшей в 2020 году истории реконструкции исторического здания Калининграда. Вспомним, с чего все начиналось, какие были предложены неофициальные конкурсные проекты реконструкции многострадальных руин Кройц-аптеки, как проходило заседание градостроительного совета, что получилось в результате, и почему история получила такой общественный резонанс, - рассказали в библиотеке. Среди спикеров - главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов, глава регионального отделения Союза архитекторов Петр Черненко и культуролог Александр Попадин. Трансляции будут вестись в группах в социальных сетях Центра городского развития «ГорПросвет».

Начало в 19.00.