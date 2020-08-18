Калининград вошел в тройку популярных направлений для коротких путешествий у россиян

Калининград этим летом в лидерах внутреннего туризма. Фото: Артем КИЛЬКИН

Туроператоры назвали самые популярные направления для коротких поездок по России в сезоне-2020. Данные опроса приводит Ассоциация туроператоров.

- Обошлось без сенсаций: рейтинг возглавил Санкт-Петербург. Город на Неве лидирует в списке продаж практически всех туроператоров, которые приняли участие в опросе, - говорится в отчете. - В ТОП-3 входят Казань и Калининград. Помимо них, для коротких туров также востребованы Москва, Карелия, города Золотого кольца.

Среди топовых предложений - пакетный тур в Калининград «Балтийский weekend» (3 дня/2 ночи, заезды по четвергам).

- Цена на одного человека с вылетом 20 августа – 19 248 рублей, - говорится в предложении. - В стоимость тура входит перелет на регулярных рейсах, отель 3* (завтраки), экскурсионная программа.