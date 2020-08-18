Стало известно, кто из звезд вошел в состав жюри фестиваля «Короче-2020»

. Фото: Александр КАТЕРУША

В состав жюри восьмого фестиваля короткометражного кино «Короче» вошли актриса Кристина Асмус, режиссер и актер Клим Шипенко, актер Андрей Смоляков, журналист и публицист Андрей Колесников. Об этом сообщается на страничке мероприятия в «ВКонтакте». Председателем жюри выбран продюсер, создатель и глава студии «Профит» Игорь Толстунов.

Напомним, в этом году из-за коронавируса фестиваль проходит в формате онлайн на КиноПоиск HD. В основной программе в этом году представлено 32 картины, большая часть из которых – премьеры.

«Жюри будет отсматривать работы удаленно, а после проведет онлайн-обсуждение», - отметили в оргкомитете фестиваля.

С 21 августа в соцсетях КиноПоиска пройдут мастер-классы с членами жюри, а также зрительское голосование.

23 августа будут объявлены победители в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и «Специальный приз». Закрытие фестиваля пройдет в Калининграде, на родине смотра, в летнем кинотеатре на стадионе «Калининград». Попасть туда можно по регистрации. Все желающие также смогут смотреть онлайн-трансляцию в соцсетях КиноПоиска.