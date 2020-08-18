В Мамоново местный депутат незаконно получил из бюджета 133 тыс рублей

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В Мамоново с депутата местного совета взыскали необоснованно полученные деньги. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Депутат в течение почти трех лет получал из бюджета компенсацию расходов на свой автомобиль, при этом, никаких документов, обосновывающих использование транспорта он не предоставил. Всего мужчина получил 133 тыс рублей.

Районный суд отказался взыскивать с народного избранника деньги, однако прокуратура оспорила это решение. Областной суд согласился с апелляционным представлением прокуратуры и взыскал с депутата эти деньги.