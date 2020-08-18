Команды из Калининграда и Минска, рассадка через одного: Что известно о фестивале «Голосящий КиВиН-2020» в Светлогорске

Музыкальный фестиваль ежегодно собирал более 3 тысяч зрителей. Фото: Александр КАТЕРУША

В этом году фестиваль «Голосящий КиВиН-2020» в Светлогорске пройдет 28-29 августа. Однако, из-за пандемии коронавируса зрительный зал будет заполнен не более чем на 50 процентов. Предполагается рассадка через одного. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе фестиваля.

Кто из звезд приедет на фестиваль, а также, кто войдет в состав жюри – неизвестно.

А вот список команд, приглашенных на Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН - 2020», уже объявлен:

1. «Сборная Татнефти», г. Альметьевск

2. «ЮРА», Сборная университета «СИНЕРГИЯ», г. Москва

3. «Полуостров», КФУ, г. Симферополь

4. «Михаил Дудиков», Ставрополь, СКФУ

5. «Сборная Снежногорска», Мурманск – столица Арктики

6. «Станция Динамо», РЭУ им. Плеханова, г. Москва

7. «Русская дорога», Сборная АГПУ, г. Армавир

8. «Дети Тьюринга», БГУ, г. Минск

9. «Армянская сборная», г. Москва

10. Сборная НГУ и МИСИС «Я обиделась», г. Новосибирск

11. «Волжане», СамГТУ, г. Самара

12. Университет МФЮА «Город Питон», г. Москва

13. «Такая история», ОГУ, г. Орел

14. «Так-то», г. Красноярск

15. «Нефтик», г. Нефтекамск

16. «Наполеон Динамит», Тюменская область

17. «Уже не дети», г. Калининград

18. «BELARUSЫ», Минский тракторный завод, г. Минск

Фестиваль «Голосящий КиВиН» пройдет в Светлогорске в «Янтарь Холле» 28-29 августа. В пятницу состоится генеральная репетиция, а на следующий день – съемка для телевизионного эфира.

Музыкальный фестиваль ежегодно собирал более 3 тысяч зрителей.