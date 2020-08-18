В Калининграде умерли два пациента с COVID-19

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининградской области за сутки умерли еще два человека с коронавирусом. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Умерли 66-летний мужчина и 88-летняя женщина. У обоих была тяжёлая форма двухсторонней полисегментарной пневмонии на фоне хронических заболеваний.

Таким образом, количество летальных случаев от коронавируса в области увеличилось до 61.

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 23 случая коронавирусной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 3170 заболевших.