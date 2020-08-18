В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде во вторник, 18 августа, в течение дня не будет электричества в домах на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Краснодонской 3-5,2-4; в пер. Краснодонском 8 и на ул. Гагарина 103-109,40-52.

До 18:00 электричество отключено на ул. Старш. Дадаева 66-72, ул. Еловая аллея 36-52, ул. Берлинская 1,2-4, ул. Парижская 4-8.

В Центральном районе подача электричества приостановлена до 18:00 на ул. Менделеева 9-19, 13(СОШ №19), 10а-32; ул. Тенистая аллея 2-22г; ул. В. Дубинина 1-11,2-2а.

Холодное водоснабжение прекращено до 15:00 на ул. Красной, 136, 135-139, до 17:00 – на пр-те Победы, 130-142.

До 15:00 вода отключена на ул. Дзержинского, 23, б-ре Л. Шевцовой 53а.