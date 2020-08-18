Два бухгалтера, два студента и медсестра: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области подтверждено 23 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших пять пенсионеров, в том числе прибывшая в составе семьи на ПМЖ из другого субъекта РФ, пять неработающих и пять сотрудников промышленных предприятий.

Также коронавирус выявлен у сотрудника образовательного учреждения, бухгалтера оптовой торговой кампании, бухгалтера ТСЖ, медицинской сестры, маркетолога сети ресторанов, двоих студентов, которые обследовались для участия в БалтАртеке и оператора прачечной.

Всего в области по состоянию на вторник, 18 августа, подтверждено 3170 случаев заболевания.