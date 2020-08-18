В оперштабе сообщили подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 23 случая коронавирусной инфекции. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

«У двенадцати человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у четверых диагностирована пневмония, у семерых коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, а также при профилактическом обследовании», - отметили в оперштабе.

Также за сутки в области умерли два пациента с коровирусом. У 66-летнего мужчины и 88-летней женщины была тяжёлая форма двухсторонней полисегментарной пневмонии на фоне хронических заболеваний.

Всего в области зарегистрировано 3170 заболевших (инфицированных) коронавирусной инфекцией.