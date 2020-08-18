Парусник «Седов» вернется в Калининград в ноябре

Курсанты на борту "Седова". Фото: Василий Семидьянов

Калининградский парусник «Седов» успешно завершил дополнительный учебный рейс в Японском море и прибыл во Владивосток. Во время непродолжительной стоянки произведена смена курсантов и пополнены необходимые запасы. Как сообщил «Комсомолке» Владимир Волкогон, ректор КГТУ (учебному заведению принадлежит легендарное парусное судно), «Седов» в среду, 19 августа, выйдет из Владивостока. Барк проследует до Камчатки.

- Затем учебное парусное судно пойдет Северным морским путем до Мурманска, с заходом в Певек. Прибытие в Мурманск – в октябре. По утвержденному графику приход в порт приписки Калининград запланирован на 15 ноября, - сказал Владимир Волкогон.

На борту судна проходят практику и обучение более 130 курсантов из различных учебных заведений Росрыболовства.

Напомним, 14 июля барк «Седов», принимающий участие в кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства, покинул 33-й причал Тихоокеанского флота во Владивостоке и отправился в плавание по Японскому морю.

Организовать месячный рейс по акватории Японского моря решило руководство Росрыболовства в связи с отменой большинства заходов в иностранные порты на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Дополнительный месячный рейс позволил курсантам учебных заведений Росрыболовства пройти практику в море и набрать необходимый плавательный ценз.