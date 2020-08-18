Мэрия: С 1 сентября школы в Калининграде будут работать в штатном режиме

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Образовательный процесс с 1 сентября в Калининграде планируется начать в штатном режиме. Об этом в ходе оперативного совещания в мэрии во вторник, 18 августа, рассказала председатель комитета по образованию Татьяна Петухова.

При этом, отметила Петухова, чтобы минимизировать контакты обучающихся, в школах разрабатываются специальные расписания уроков и перемен, а также графики посещения столовой.

«За каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, за исключением занятий, требующих специального оборудования, в том числе физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия», - сказала Татьяна Петухова

В детских садах будет обеспечена групповая изоляция с проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно от других групп.

Кроме этого, при входе в здание будут организованы ежедневные «утренние фильтры» с термометрией, а также усилен дезинфекционный режим.