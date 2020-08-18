Стало известно, где разместят фоторадары в Калининградской области на этой неделе

. Фото: Безопасный город

«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации в Калининградской области на этой неделе.

С 18 по 24 августа фоторадары будут установлены:

1. На 29 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 38 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

3. На 46 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

4. На 32 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

5. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

6. На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый».

7. В пос. Сосновка, автодорога «Приморское полукольцо с подъездом к г. Зеленоградску».

8. На 51 километре автодороги «Гвардейск – Советск – госграница с Литовской республикой».

9. На 23 километре автодороги «Калининград – Крылово через Правдинск».

10. Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».