В понедельник в ДТП с грузовиками пострадали два человека

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В понедельник, 17 августа, в Калининградской области произошло два ДТП с грузовиками. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На автодороге Калининград-Нестеров водитель грузовика «Ивеко» врезался в припаркованный у обочины «ГАЗ». В результате ДТП пострадал 18-летний мужчина, находившийся в кузове отечественного автомобиля.

В Славском районе водитель «Скании» врезался в «Фольксваген», после чего легковушка съехала в кювет. В результате столкновения травмы получил 31-летний пассажир легковушки.