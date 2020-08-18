Вооруженный ножом калининградец поранил шумных соседей

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В Калининграде агрессивный сосед угрожал расправой семье. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В квартиру горожан позвонил неизвестный, представившийся соседом. Когда 58-летний мужчина открыл дверь, внутрь ворвался вооруженный несколькими ножами злоумышленник.

«Подозреваемый стал кричать, что горожане громко себя ведут и мешают его отдыху. На просьбу владельца квартиры успокоиться, злоумышленник стал вести себя еще агрессивнее. Размахивая ножами, он поранил мужчину и его супругу, а также нанес несколько порезов несовершеннолетним детям. Спустя время подозреваемый успокоился и ушел», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили приметы злоумышленника, опросили соседей, которые стали очевидцами преступления и задержали нападавшего. На него завели уголовное дело по «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Кроме этого,пострадавшие с полученными травмами обратились в больницу, где будет установлена степень вреда здоровью. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела за причинении телесных повреждений, добавили в пресс-службе полиции