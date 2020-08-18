Авиакомпания «Скол» запускает авиарейсы Калининград-Псков

Авиакомпания «Скол» планирует запустить с 26 августа прямые авиарейсы по маршруту Калининград-Псков. Об этом пишет «Псковская лента новостей».

Авиакомпания планирует совершать три рейсы в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям. Полеты будут проходить на многоцелевом двухмоторном самолете L-410 вместимостью 15 человек.

Воздушное судно новое, произведено в России в 2019 году. Вместимость - 15 пассажирских кресел.

Время в пути по маршруту Калининград - Псков - Калининград составляет порядка двух часов в одну сторону.