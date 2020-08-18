Мэрия Калининграда: Брусчатка с ул. Багратиона «переехала» на Нижнее озеро

. Фото: мэрия Калининграда

Брусчатку, которую сняли с проезжей части на улице Багратиона, перевезли на Нижнее озеро. Об этом сообщается на странице администрации Калининграда в «Фейсбук».

«Многие переживали за судьбу брусчатки с Багратиона. Она «переехала» на Нижнее озеро. Во время работ по благоустройству из неё там выкладывают парапеты вдоль дорожек. В основном тех местах, которые во время дождей подвержены подтоплению», - сообщили в администрации.

По данным городских властей, поребрики из брусчатки должны будут выполнять роль отбойника, не давать воде со склонов заливать низину и направлять её в ливнёвки.