В Калининградской области во вторник ожидаются ливни и грозы

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В Калининградской области во вторник, 18 августа, ожидаются ливневые дожди и грозы. Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на данные Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В ближайшие три часа ожидается гроза, ливни, усиление ветра до 12-15 м/с. Смещение грозового фронта с юга на север», - говорится в сообщении МЧС.

В МЧС напоминают, что при грозе не рекомендуется разговаривать на улице по мобильному телефону и держать его включенным, прикасаться к металлическим предметам, находиться вблизи одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач или на участках открытого пространства, а также купаться в водоемах и выходить на них на маломерных судах.