Троих калининградцев отправили на строгий режим за разбойное нападение

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К длительным срокам заключения приговорили троих калининградцев за разбойное нападение. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Инцидент произошел в феврале 2019 года в одной из квартир на Ленинском проспекте. Трое мужчин напали на горожанина, избили его и под угрозой пистолета отобрали «Айфон». После этого они при помощи смартфона перевели с его счета 50 тысяч рублей и скрылись с места преступления.

Суд признал криминальную троицу виновными в разбое и приговорил их к 8, 9 и 9,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Также с них взыскали более 850 тысяч рублей компенсации морального вреда.