В Калининграде работник магазина украл продуктов на 300 тысяч

В Калининграде работник магазина попался на краже продуктов на крупную сумму. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Недостача продуктов на 313 тыс рублей была выявлена в ходе инвентаризации. В ходе проверки было установлено, что кражу совершил 32-летний сотрудник, ответственный за прием товара.

«Мужчина каждый раз при завозе товара забирал его небольшую часть. Коллегам по работе злоумышленник сообщал, что продукция должна храниться в отдельном месте. Часть краденого товара он продавал, а другую часть оставлял для собственного пользования» - рассказали в полиции.

На злоумышленника завели уголовное дело, ему грозит до 6 лет лишения свободы.