С начала года в Калининградской области произошел 21 лесной пожар

С начала 2020 года в Калининградской области произошел 21 лесной пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

18 пожаров произошли на территории государственного лесного фонда, площадь пожаров составила более 16 гектаров. Еще три пожара зафиксированы на территории городских лесов.

«Пожары были локализованы и ликвидированы в день их обнаружения. Причиной стало неосторожное обращение с огнем населения» - отметили в министерстве

При обнаружении возгорания в лесу или лесного пожара немедленно звонить в Центр тушения лесных пожаров по тел: 8-800-194-00, 52-93-14, 93-90-07, 93-90-10.