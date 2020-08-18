Силанов поручил разобраться с нелегальной торговлей около Балтийского рынка

Около Балтийского рынка на улице Киевской в Калининграде «процветает» нелегальная торговля, которая, в том числе, влияет на безопасность дорожного движения. Об этом в ходе оперативного совещания в мэрии рассказал глава города Алексей Силанов.

По словам Силанова, сейчас нелегальная торговля на Киевской по объемам не меньше, чем на самом рынке.

Глава дал поручение комитету муниципального контроля навести порядок и убрать лотки и палатки с улицы.

По данным городских властей, с начала года нелегальных торговцев в Калининграде оштрафовали на 893 тыс рублей