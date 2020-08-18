Мест на стадионе больше нет: Калининградцы забронировали все билеты на фестиваль «Короче-2020»

. Фото: Александр КАТЕРУША

На стадионе «Калининград» не осталось мест для зрителей фестиваля «Короче», который пройдет там 21, 22 и 23 августа. Об этом «Комсомолке» рассказал программный директор фестиваля Артем Рыжков.

Для того, чтобы попасть на стадион, нужно было зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Однако, в день объявления начала регистрации случился ажиотаж. И за короткий промежуток времени все места на стадионе были забронированы.

- Мест уже нет, - сказал Артем Рыжков. - С утра все желающие зарегистрировались и тем самым быстро исчерпали лимит, который был установлен региональным Роспотребнадзором.

Он отметил, что теперь заявки будут тщательным образом проверять и возможно найдут ошибочные анкеты, тем самым высвободятся места. Наконец, есть шанс, что далеко не все заявившиеся придут на мероприятие (так часто бывает) и тогда, опять же, появятся места.

Впрочем, не стоит сильно расстраиваться. Запланирована прямая трансляция церемонии открытия и закрытия фестиваля на канале культура.рф.

Как рассказали организаторы, в этом году сохранена и основная конкурсная программа, и дополнительные секции: все фильмы можно будет посмотреть в подписке интернет-кинотеатра КиноПоиск HD с 17 по 23 августа.

Подробно о фестивале и расписание – на сайте «Короче».