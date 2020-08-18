На Куршской косе выпустят в море тюленей, прошедших реабилитацию в Калининградском зоопарке

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В среду, 19 августа, на Куршской косе выпустят в море двух тюленей, которые находились на реабилитации в Калининградском зоопарке. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Отмечается, что специалисты организации «Биосфера Балтики» занимались лечением тюленей на первом этапе сразу после изъятия их из природы.

На первом этапе тюленей лечили и выкармливали: животные восстанавливались и набирали вес.

Главной задачей сотрудников зоопарка стало отучение тюленей от человека. За несколько недель животные привыкли получать пищу от людей.

Такая «зависимость» от человека опасна для дикого животного. Поэтому контакты тюленей с сотрудниками сводятся к минимуму.

Особое внимание обращали на умение тюленей самостоятельно брать рыбу с воды.