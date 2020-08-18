Саперы обследуют территорию леса вблизи Балтийска, где дети подорвались на снаряде

. Фото: Балтийский городской округ

В среду, 19 августа, специалисты начнут обследовать территорию лесного массива, где в результате ЧП 9 августа пострадали дети – лежавший в земле снаряд времен Великой Отечественной войны сдетонировал при разведении костра.

Как сообщает администрация Балтийска, поиском опасных боеприпасов займутся специалисты «Форпост Балтики Плюс».

«Убедительно просим отдыхающих временно не посещать лесной массив от Витланда до Павлово . Въезды в лес будут перекрыты сотрудниками полиции и компании «Страж». Ориентировочно, работы продолжатся 3-4 дня», - говорится в сообщении.

Напомним, под Балтийском, в районе Павлово, 9 августа при взрыве снаряда пострадали двое детей, которые отдыхали в лесу с родственниками.

Осколочные ранения получили 5-летний мальчик и 9-летняя девочка.