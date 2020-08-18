В Советске загорелся памятник первым переселенцам

. Фото: Соцсети

В Советске загорелся паровоз-памятник первым переселенцам на улице Первомайской. Как сообщают в группе «Инцидент - Советск» в «ВКонтакте», где опубликовано видео очевидцев, неизвестные… «запустили паровоз спустя долгое время».

«В момент запуска произошло возгорание моторного отсека, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники пожарной охраны ПСЧ-12 и ликвидировали огонь», - говорится в шутливом сообщении. В действительности же, вероятно, кто-то из хулиганских соображений поджег старую машину-памятник.

Отметим, речь идет о старом паровозе, который является памятником первым переселенцам и посвящен людям, переехавшим в 1945-1950 годах в Калининградскую область и принявшим активное участие в ее восстановлении. Рядом с паровозом установлена скульптурная композиция, изготовленная в 2015 году.