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В Калининграде горела ремонтная мастерская, эвакуировано 20 человек

Пожар случился на улице Суворова
Александр КатерушаАлександр КатерушаАлександрКатеруша
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининграде на улице Суворова загорелось здание, в котором расположен цех по ремонту радиоэлектронных блоков. В помещении горела мебель, документы и оборудование – площадь пожара составила 24 квадратных метра. Закопчены ближайшие помещения.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, было эвакуировано 20 человек.

Обошлось без пострадавших.

В ликвидации пожара привлекались расчеты трех пожарно-спасательных частей, в их числе спецчасти.

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