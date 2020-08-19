В Калининграде горела ремонтная мастерская, эвакуировано 20 человек

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининграде на улице Суворова загорелось здание, в котором расположен цех по ремонту радиоэлектронных блоков. В помещении горела мебель, документы и оборудование – площадь пожара составила 24 квадратных метра. Закопчены ближайшие помещения.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, было эвакуировано 20 человек.

Обошлось без пострадавших.

В ликвидации пожара привлекались расчеты трех пожарно-спасательных частей, в их числе спецчасти.