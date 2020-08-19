Авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку полетов в Калининград до конца августа

Авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнение полетов в города России, в том числе в Калининград по 31 августа. Информация об этом размещена на сайте компании.

Официально это связывают «с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом».

Отмечается, что приостановка полетов продлена во все пункты России по 31 августа. В Воронеж, Казань и Нижний Новгород – по 24 октября.

«Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 30 марта 2021 года. Обратиться кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до 30 марта 2021 года, не нужно делать это прямо сейчас, все данные вашего билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер вашего билета. Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз», - говорится в сообщении авиаперевозчика.