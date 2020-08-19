В Калининграде посетителей в тельняшках бесплатно пустят на судно СРТ-129

Посетить рыболовецкий траулер можно будет сегодня с 10:00 до 18:00. Фото: Александр КАТЕРУША

В среду, 19 августа, Музей Мирового океана в Калининграде отмечает День тельняшки. В связи с этим объявлено бесплатное посещение судна СРТ-129 для всех, кто в тельняшках. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. Посетить рыболовецкий траулер можно будет сегодня с 10:00 до 18:00.

Также обладателям тельняшки обеспечен льготный билет на прогулки по Преголе на катере.

В программе праздника – экскурсии, конкурсы, музыкально-танцевальное шоу профессиональных танцоров,

кино на открытой палубе судна «Витязь» и др.

Мероприятия продлятся весь день.