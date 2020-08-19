Появилось еще 150 мест: Фестиваль «Короче» объявил дополнительную регистрацию зрителей

. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде организаторы фестиваля «Короче-2020» объявили дополнительную регистрацию зрителей на мероприятия на стадионе. В предыдущий день регистрации зрители разобрали все билеты. Сейчас есть возможность забронировать 150 дополнительных билетов. Об этом сообщается в группе фестиваля в «ВКонтакте».

«Друзья, много вопросов по регистрации, отвечаем. Меньше, чем за полдня билеты закончились... С 9:00 утра мы откроем дополнительную регистрацию, осталось всего 150 мест, не пропустите!», - говорится в сообщении.

Регистрация открыта на сайте фестиваля.