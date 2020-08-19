В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в среду нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в среду, 19 августа, в течение дня не будет электричества в домах на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Тельмана 37- 41а (д/сад), 36, 42 ул. Тургенева 22-36, 29 (школа-интернат), 29а-31а, 43-53, ул. Чехова 1, 1а, 5а-9, 15а, 15б, 6, 10а, 12а, 30, ул. Котовского 1, 7.

Холодное водоснабжение прекращено до 15 часов в Центральном районе на ул. Лесопарковой 38, 38а и ул. Солдатской 7.

В Московском районе до 15 часов вода отключена на ул. Серпуховской 28 (лицей №17).

Горячая вода в связи с плановыми работами в котельной микрорайона с сегодняшнего утра до 31 августа отключена в Московском районе на ул. Подп. Емельянова 156 (школа № 26),164.