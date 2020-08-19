Калининградец проник в детсад и обворовал троих воспитателей

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в краже из детского сада. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

28-летний мужчина проник в детское учреждение через окно. В одном из помещений он обнаружил женские сумки, в которых находилось 17 тысяч рублей и банковские карты.

Краденые деньги мужчина потратил на покупку спиртного.

На мужчина завели уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания.