В Роспотребнадзоре сообщили, в каких городах области выявили новые случаи коронавируса

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В Калининградской области за сутки было выявлено девять новых случаев коронавируса.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заражения зарегистрированы в четырех муниципалитетах, больше всего – в Калининграде – пять случаев.

По одному случаю выявлено в Пионерском, Гвардейском, Светлогорском и Советском городских округах.

Среди заболевших два сотрудника предприятий, три пенсионера и завхоз летнего детского лагеря. Также коронавирус выявили у студентки, школьницы и приехавшего из Азербайджана мужчины.

Всего в регионе по состоянию на среду, 19 августа, зарегистрировано 3179 случаев заболевания.