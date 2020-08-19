Жителя Гурьевска будут судить за мошенничество с земельным участком

В Гурьевске будут судить местного жителя, который попался на мошенничестве при покупке земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

36-летний мужчина предоставил поддельные документы о построенном жилом доме на арендуемом им участке в Гурьевске. Наличие дома позволяло ему выкупить участок по заниженной стоимости – за 25 тысяч рублей, что он и сделал. После этого участок, на котором никакого дома не было, он продал за 2,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.