Калининградец избил соседку металлической трубой

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В Полесске полицейские задержали мужчину, который избил соседку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Женщина на улице поругалась с соседом и оскорбила его. Мужчина схватил лежащую на земле металлическую трубу и стал избивать соседку.

В больнице у нее диагностировали перелом лопатки, что является средней тяжести вредом здоровью.

Полицейские установили и опросили очевидцев конфликта, после чего задержали злоумышленника. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.