В Калининграде у должника по алиментам арестовали «Инфинити»

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В Калининграде должник по алиментам лишился дорогостоящего автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Мужчина в течение нескольких лет не платил алименты и задолжал более 600 тысяч рублей. При этом, он не проживал по месту регистрации и скрывался от приставов, что только усугубило ситуацию.

Приставы сначала наложили запрет на регистрационные действия на его автомобиль «Инфинити FX35», а затем нашли машину в городе и арестовали ее. После этого непутевый отец сам явился к приставам, сейчас проводится работа по взысканию задолженности.