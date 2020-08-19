В Калининграде полицейские задержали двух грабителей

В Калининграде полицейские задержали двоих подозреваемых грабежах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

28-летнего мужчину задержали за грабеж на улице Интернациональной. Ночью злоумышленник избил прохожего и отобрал у него портфель, наушники и телефон.

37-летний горожанин подозревается в совершении грабежа на улице Толстикова. Муж чина вырвал из рук прохожей дорогостоящий телефон, однако женщина запомнила его приметы и обратилась в полицию.

Полицейские в течение часа задержали мужчину и изъяли у него краденый мобильник.

На всех задержанных завели уголовные дела.