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Телефонный мошенник выманил у калининградского пенсионера 560 тыс рублей

Мужчина хотел заработать на сдаче в аренду квартиры и лишился всех сбережений
Виктор СергеевВикторСергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде пенсионер лишился всех сбережений после общения с телефонным мошенником. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

71-летний мужчина разместил объявление о сдаче в аренду квартиры. Через некоторое время ему позвонил потенциальный арендатор. В ходе разговора злоумышленник обманом выманил реквизиты банковского счета пенсионера, сообщив, что переведет предоплату. Однако вместо этого он снял все деньги со счета - 560 тысяч рублей.

По данному факту полицейские возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».