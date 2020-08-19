Телефонный мошенник выманил у калининградского пенсионера 560 тыс рублей

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В Калининграде пенсионер лишился всех сбережений после общения с телефонным мошенником. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

71-летний мужчина разместил объявление о сдаче в аренду квартиры. Через некоторое время ему позвонил потенциальный арендатор. В ходе разговора злоумышленник обманом выманил реквизиты банковского счета пенсионера, сообщив, что переведет предоплату. Однако вместо этого он снял все деньги со счета - 560 тысяч рублей.

По данному факту полицейские возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».